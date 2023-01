Pai que perdeu filho e esposa após atropelamento dá detalhes do acidente em Manaus

Manaus/AM - Anderson Oliveira, marido de Meirivan Soares de Oliveira, 32, pai da Mateus, de 2 anos, deu detalhes sobre o dia do acidente que matou a esposa e o filho. A família iniciou uma manifestação, neste sábado (14), na frente da Delegacia de Homicídios, na zona leste de Manaus, para pedir justiça pelas mortes.

Em entrevista ao Portal do Holanda, Anderson afirmou a revolta que a família sente após os suspeitos do acidente não ficarem presos. "O sentimento de impunidade e de revolta é grande. A gente está aqui hoje nesta manifestação buscando e clamando por justiça para que essas pessoas possam estar no lugar onde elas deveriam estar, que é na cadeia, e não soltas, porque isso passa uma sensação de impunidade", declarou.

Anderson falou sobre os últimos momentos em que falou com a esposa e o filho. "Uma hora antes do fato, a minha esposa sempre manda áudio dele falando, e nesse momento ele mandou que me amava, falou 'papai te amo', na vozinha de criança de 2 anos. Ela mandou três fotos dele. E quando eu estava chegando em casa, uns mil metros antes, começaram a me ligar bastante e eu comecei a achar estranho", detalhou.

"Quando eu cheguei na minha rua eu vi aquela cena, o carro. Eu parei na garagem de casa e procurei pela minha esposa e falei 'amor, cadê tu?'. Aí alguém me falou que tinha alguém embaixo do veículo. Aí quando fui olhar, constatei que era ela. Quando eu vi a cena e já vi que não tinha o que fazer ali, a minha esperança era o meu filho", explicou Oliveira.

Segundo Anderson, ele recebeu a notícia da morte do filho quando estava na delegacia. "Hoje está acontecendo isso tudo com a gente e é algo que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Se a gente não fizer algo que possa mudar isso, infelizmente futuramente serão outras pessoas que passarão por isso. Então esse é o momento pra gente lutar para que isso não aconteça mais", finalizou.

