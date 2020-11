Pai e filho morrem eletrocutados ao entrarem em igarapé em Manaus

Manaus/AM - Josenildo Reis dos Santos, 37, e o filho dele, Rodrigo Reis dos Santos, de 15 anos, morreram eletrocutados na noite desta sexta-feira (13) no Loteamento Rio Piorini, bairro Colônia Terra Nova.

Pai e filho voltavam do trabalho na feira quando tentaram cortar caminho por uma área de mata e passaram por dentro de um igarapé que tem no local. Rodrigo levou uma descarga elétrica, o pai tentou ajudá-lo e também foi eletrocutado. O Samu foi acionado e tentou reanimar os dois, mas pai e filho não resistiram. Segundo os socorristas, acredita-se que há um fio elétrico passando por dentro do igarapé, o que ocasionou o acidente.