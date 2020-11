Idoso sai para registrar boletim de ocorrência e desaparece em Manaus

Manaus/Am - Jose Alejandro Contreras, 62, desaparecido desde a madrugada de terça-feira (10), por volta das 5h, na rua Mozart Guarnieri, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), a gestora da organização não governamental (ONG) onde o idoso mora, Margareth Youre, 55, relatou que, no dia anterior, ele havia saído, mas retornou ao abrigo dizendo que tivera seus documentos roubados por bandidos. Posteriormente, o homem informou que iria prestar a ocorrência no posto policial. Porém, não retornou ao abrigo e não foi mais visto.

A delegada Catarina Torres, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Marcelo que entre em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2268, ou com a família pelos números (92) 99383-9150 ou (92) 98833-7275.