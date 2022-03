Pai e filha ficam presos às ferragens em grave acidente em Manaus

Segundo relato de testemunhas, o motorista do carro Ônix, de cor prata, bateu na lateral de um outro carro, modelo Gol, preto, ao fazer o retorno nas proximidades da Ponte do Sete. Devido ao impacto, o motorista e a passageira do Gol, pai e filha, ficaram presos às ferragens do veículo e foram retirados por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

