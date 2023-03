Pai e filha de 6 anos morrem eletrocutados após moto encostar em fio de alta tensão em Manaus

Segundo a Polícia Militar, o homem estava com duas filhas em uma motocicleta, quando acabou encostando em um fio de alta tensão que estava caído na pista; Eles receberam uma descarga elétrica e ficaram agonizando no chão.

Manaus/AM - Ketelen Nascimento Cervalho, de 6 anos, e Orlan Diney Costa Cervalho, 51, pai e filha, morreram eletrocutados na noite desta segunda-feira (27), no quilômetro 8, do ramal do Brasileirinho, na Zona Leste de Manaus. Maria de Jesus dos Santos Nascimento Cervalho, 9 anos, também estava no veículo, mas sobreviveu.

