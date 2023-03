Manaus corre risco de sofrer mais deslizamentos, alerta prefeitura

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), nesta segunda-feira (27), alerta para a possibilidade de deslizamento e geração de lama em áreas de risco. A cidade se encontra neste momento em estágio de Mobilização, ou seja, há riscos de ocorrências de impacto.



Esta situação associada à precipitação incidente (ou acumulada) e a previsão meteorológica indica que podem ocorrer deslizamentos pontuais e induzidos nas áreas de risco mapeadas.



Proteja-se e siga as orientações da Defesa Civil e do Plano de Contingência Municipal.



Em caso de emergência, ligue 199 ou 193.



Acumulados de precipitação



Locais de Manaus com estações pluviométricas apresentando acumulados de precipitação acima de 30 milímetros de chuva nas últimas 24 horas: Igarapé do Mindu com 31,4 milímetros e Tarumã com 30,74 milímetros.



Conforme registro dos pluviômetros automáticos no portal do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).



Atualização em 27, às 20h05. Este alerta é válido até 28, às 6h.