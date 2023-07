‘Pai dos Bilhares’: Serafim pede para que sede da Semmas não seja construída no parque

O Parque dos Bilhares já passa por reformas anunciadas pela prefeitura, que terá investimento de R$ 6,3 milhões. A prefeitura também já assinou contrato com a empresa que vai construir a nova sede da Semmas no parque, no valor de R$ 13,6 milhões.

"As obras de cada prefeito viram um filho para quem as fez. Eu não sou diferente: o Parque Ponte dos Bilhares é como se fosse um filho. Soube que lá será construída a nova Semmas. A meu ver, não cabe. Respeito quem pensa diferente, mas pondero ao prefeito David Almeida que reveja a decisão”, pediu o ex-prefeito por meio das redes sociais.

Manaus/AM - O ex-prefeito e ex-deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) fez um pedido à Prefeitura de Manaus para que não construa a nova sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) dentro do Parque Ponte dos Bilhares. O espaço de lazer foi inaugurado na gestão de Serafim, que o considera como um “filho”.

