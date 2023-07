Especialistas em saúde debatem segurança do paciente em Manaus

Manaus/AM - Com o propósito de discutir a segurança de pacientes nos ambientes hospitalares, especialistas de várias regiões do Brasil e de Portugal se reúnem em Manaus para a terceira edição do Simpósio Norte de Qualidade e Segurança do Paciente.

O evento, voltado aos profissionais de saúde e estudantes, está com inscrições abertas pela internet, no site https://qualipaciente.com.br/. Quase vinte renomados especialistas na área de Saúde já estão confirmados para esta edição, que ocorrerá de 21 a 23 de setembro de 2023, e contará com programação variada, cujo tema central é “Conectando os pontos para a segurança do paciente: pessoas, processos e tecnologia".

A segurança de pacientes é um dos temas de maior preocupação dos profissionais e gestores de saúde. “É uma grande preocupação em todos os sistemas de saúde do mundo e tema central do plano de ação global para a segurança do paciente 2021 a 2030, capitaneado pela Organização Mundial da Saúde e Patient Safety”, destaca a médica Liane Cavalcante, idealizadora do Simpósio.

Liane Cavalcante ressalta que o cumprimento rigoroso de protocolos e a adoção de boas práticas de segurança são rotinas que não podem ser ignoradas, pois, se negligenciadas, podem colocar em risco tanto os pacientes quanto os profissionais. Liane é especialista em medicina intensiva, clínica médica e medicina de urgência, além de possuir ampla experiência em gestão, coordenação clínica e gerenciamento de equipes.

O III Simpósio Norte de Qualidade e Segurança do Paciente contará com a participação de especialistas nas áreas de segurança do paciente, gestão, assistência e acreditação. “Queremos proporcionar aos profissionais a oportunidade de compreender novos conceitos e de se desenvolver em uma área essencial para o nosso Estado, no que diz respeito à cultura de qualidade e segurança.”

“No ano passado, o relatório de avaliação nacional das práticas de segurança do paciente, conduzido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), revelou que houve uma melhoria nos níveis de conformidade de 1.455 hospitais com UTI no país”, concluiu a Dra. Liane.

Veja os nomes (em ordem alfabética) confirmados para o III Simpósio de Qualidade e Segurança do Paciente:

1. Allan Kern - CEO Allan Kern - Consultoria em Saúde

2. Ana Carla Restituti - CEO da Health Hub Accreditation – H2A Diretora Executiva da Infinity Accreditation Healthcare

3. Antonio Oliveira - coordenador das UTIs do Complexo Hospitalar Unimed de Recife

4. Arnaldo Monfredini - Totvs

5. Carlos Hiran - CEO Acreditation Pathways Institute

6. Cláudia Cafalli - Federação das Unimeds do Estado de São Paulo (FESP)

7. Cleinaldo Costa - representante do Ministério da Saúde

8. Cristina Mizoi - Diretora assistencial Hospital 9 de Julho

9. Fabrizio Rosso - CEO Fator RH

10. Gilvane Lolato - Gerente operacional ONA

11. Haggeas Fernandes- diretor de qualidade Américas/UHG

12. Jacson Fressatto - Instituto Laura Fressatto

13. José Branco - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH)

14. Marcelo Boeger - presidente da Sociedade Latino-americana de hotelaria hospitalar

15. Neilor Cardoso - Lanakaná Princípios Sustentáveis

16. Paola Andreoli - Gerente de Qualidade e Segurança do Paciente e Desfechos Clínicos do Hospital Alemão Oswaldo Cruz

17. Péricles Góes da Cruz - Superintendente da Organização Nacional de Acreditação (ONA)

18. Sérgio Amad - CEO Fiter

19. Thiago Constâncio – CEO Medportal