Pai diz que filho morreu em primeira aula de Muay Thai em Manaus: ‘encontrei ele gelado’

Durante o velório do jovem Jonathan Bentes, 18, que morreu na terça-feira (14), após levar um golpe em uma academia de Muay Thai, o pai da vítima, Francisco Macedo de Almeida, 48, contou que o filho não costumava praticar artes marciais, apenas dançava. Ele relatou como foi avisado sobre o fato e que ainda levou o jovem ao hospital.

“Estava em casa quando aconteceu esse fato. Um rapaz veio me chamar e eu perguntei o que tinha acontecido, ele falou que foi um acidente com ele, mas não disse o que ocorreu. Então eu sai correndo para lá. Quando eu cheguei, encontrei o Jonathan deitado e todo mundo em cima dele. Eu cheguei e quando levantei ele, eu sabia que ele não estava mais com vida. Ele tava todo gelado e o lábio dele todo roxo. Eu passava mão no nariz dele e não sentia a respiração. Nós então levamos para o pronto socorro, só que dentro do carro, eu sabia que ele já tava sem vida. Eu trabalho para vários doutores e quando cheguei no (Hospital) 28 de Agosto, eu topei com um doutor que eu trabalho para ele. Ele é reanimador e disse que fez 14 reanimações nele, por ser jovem e forte, mas não conseguiu ressuscitar meu filho. Tudo indica que quando ele chegou no 28, ele já estava sem vida”.

O pai da vítima contou que o filho não gostava de artes marciais, que gostava apenas de dançar e que acha que foi a primeira vez que ele foi para a academia praticar Muay Thai.

“Ele não tinha costume de ir academia. Ele só gostava de dançar. Eu nem sabia que ele praticava isso. Eu nunca soube que o Jonathan tinha ido em uma academia para lutar, acho que foi a primeira vez. O convite veio do rapaz que tava treinando com ele. Ninguém da academia me deu assistência de nada, não vieram aqui, não ligaram e eu que tive que falar com eles. A academia não tem registro, ela funciona clandestinamente”.

Jonathan Bentes morreu ao levar um golpe enquanto praticava aulas de Muay Thai, em uma academia localizada no bairro de Petrópolis, na noite de terça-feira (14). A vítima começou a passar mal logo depois de ser atingido no tórax, ele chegou a ser levado para o Pronto Socorro 28 de Agosto, mas não resistiu. O caso está sendo investigado pela polícia.