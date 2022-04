Pagamentos de multas de trânsito em Manaus podem ser feitas por meio de PIX

Manaus/AM - Motoristas autuados pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), podem realizar o pagamento da guia de recolhimento por meio de PIX disponibilizado no próprio documento de notificação de penalidade, que já vem com o guia de recolhimento com o QR-Code para o devido pagamento.

A diretora de Logística e Finanças do IMMU, Viviane Cabral, ressalta que o pagamento, via PIX, deve ser feito unicamente por meio da leitura do QR-Code disponibilizado na notificação.

“Os condutores devem estar atentos ao uso do QR-Code até por uma questão de segurança”, observa.

Outra opção para quitar a multa é procurar pontos de estabelecimentos comerciais em que os usuários poderão realizar os pagamentos de taxas e multas de trânsito. A lista dos endereços onde estão localizados os postos de convênios pode ser conferida no link immu.manaus.am.gov.br/index.php?r=site%2Fpostopagamento.

Ao imprimir as multas no portal do órgão, o documento terá um QR-Code que deve ser escaneado pelo aplicativo bancário para leitura do código.

Os autos de infração também podem ser acessados pelos condutores no site https://immu.manaus.am.gov.br/, clicando no item Consultas, no botão “Multas de trânsito”. Em seguida, fornecer dados como o número de Renavam ou chassi do veículo, ou ainda o número do auto de infração. Com o fornecimento de um destes dados, os condutores poderão baixar a multa que, ao ser impressa, terá na parte de baixo à direita um QR-Code para fazer o pagamento por meio de PIX.

Os condutores continuam a ter opção de quitar suas dívidas no cartão de crédito, parceladas em até 12 vezes. Todas as bandeiras de cartões de crédito são aceitas para o pagamento, que pode ser feito na sede do IMMU, na rua Urucará, 1.180, bairro Cachoeirinha, zona Sul.