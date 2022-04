Aprovados em concurso da Manaus Previdência são convocados

Manaus/AM - A Manaus Previdência, publicou no Diário Oficial do Município (DOM), na quinta-feira (7), o Edital de Convocação dos aprovados no concurso público da autarquia para o cargo de técnico previdenciário (especialidade administrativa), conforme edição 5.320, caderno nº 1, na página 41. Ao total, cinco candidatos foram convocados. são eles: Marcelo Chil Zangiacomo, Laylson de Lima Siqueira; Leonardo Silva Almeida, Osvaldo Machado de Carvalho Júnior e Willian Wanderlan Abreu de Souza Júnior.

Os candidatos listados no edital devem comparecer até o dia 6 de maio de 2022, das 8h às 12h, no Setor de Gestão de Pessoas (SGEP), na sede da Manaus Previdência, localizada na avenida Constantino Nery, nº 2.480, bairro Chapada, onde receberão orientações referentes aos processos pré-admissionais e demais procedimentos de posse.

O concurso público da Manaus Previdência, realizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), dispõe de dois editais: o primeiro edital oferta uma vaga para cargo de procurador autárquico, destinado a candidatos bacharéis em Direito e com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); o segundo edital oferta, além dessas vagas de técnico previdenciário administrativo, mais quatro vagas do quadro permanente de pessoal da autarquia para o cargo de analista previdenciário, sendo Auditoria (2), Ciências Atuariais (1) e Psicologia (1), além de cadastro reserva para outras áreas.

A homologação do concurso para técnico e analista previdenciário (edital 2) foi publicada no DOM, edição 5.295, dia 3 de março, onde é possível verificar a lista completa da classificação dos candidatos.