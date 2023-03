Padrasto preso por estuprar adolescente em Manaus cometia crime há 2 meses, diz delegada

Manaus/AM- O padrasto preso nesta quarta-feira (8), suspeito de estuprar a enteada de 13 anos dentro de casa, no bairro Monte das Oliveiras, já cometia o crime há pelo menos dois meses.

O homem trabalha como mototaxista e tem um filho de apenas 9 meses com a mãe da vítima. Os abusos aconteciam sempre na casa da família no momento em que ele ficava a sós com a vítima ou na madrugada, quando a vítima estava dormindo e era acordada sendo apalpada pelo suspeito.

Segundo a delegada Joyce Coelho, o último abuso ocorreu na madrugada de ontem e desesperada, a menina decidiu pedir ajuda à gestora da escola que denunciou o caso à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

“Ele denunciou que vinha sendo abusada há pelo menos dois meses pelo companheiro da mãe e que o último fato tinha acontecido naquela madrugada quase ao amanhecer do dia”, explica Joyce.

O homem foi preso e a mãe precisou depor na delegacia. Para a delegada ela contou que não sabia dos abusos, mas que tomou conhecimento dias antes, de que o homem havia tocado a vítima.

“A genitora confirmou que a adolescente não tinha relatado os fatos diretamente pra ela, mas em outra oportunidade em uma data anterior, ela teria comentado com a irmã mais velha, de 16 anos, sobre um toque inapropriado do padrasto. A genitora disse que tinha chamado a atenção do padrasto, mas que dos abusos de fato, ela não sabia”, relata a delegada.

O padrasto nega os fatos e disse que não sabe porque a menina estava contando isso. A delegada afirma que a adolescente estava extremamente traumatizada e que por conta disso, ela deve ser ouvida novamente com o acompanhamento de psicólogos.

Há ainda a suspeita de que além do padrasto, a menina tenha sofrido abusos sexuais por parte de outros parentes, devido a isso, outras pessoas devem ser convocadas para depor.