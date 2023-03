Obra emergencial recupera rede de drenagem na Constantino Nery em Manaus

Manaus/AM - Nesta quinta-feira (9), Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) iniciou recuperação de 25 metros da rede de drenagem que fica na avenida Constantino Nery, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul.



No local, a antiga tubulação rompeu, provocando um afundamento parcial da via. Para solucionar o problema, o trecho rompido recebe novos tubos em concreto armado, que darão a vazão correta das águas das chuvas.



A intervenção vai substituir os tubos danificados por peças novas, todas em manilhas de concreto, formando uma galeria moderna, para dar a vazão correta às águas pluviais.

De acordo com o chefe da Divisão de Dragagem e Drenagem da Seminf, engenheiro Edinaldo Ramos, um estudo técnico foi realizado na área e de imediato a equipe iniciou a abordagem para coibir um transtorno maior na área.

“Esse é mais um investimento da administração municipal na área de drenagens, que foi tão negligenciada pelas antigas gestões. A determinação do prefeito David Almeida e do secretário de Obras, Renato Junior, é solucionar os problemas de rompimentos de drenagens, substituindo as peças danificadas por manilhas em concreto armado, que garantem a durabilidade do serviço. A população merece todo o nosso empenho para realizar um serviço de qualidade”, afirmou Edinaldo.

Após a conclusão da rede de drenagem profunda, a via receberá os serviços de infraestrutura necessários, além dos serviços de drenagem superficial, com meio-fio, sarjeta e calçada, no trecho atingido, para devolver a trafegabilidade segura à população.