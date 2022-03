Padeiro empresta motocicleta e morre em grave acidente em viaduto de Manaus

Manaus/AM - Um padeiro identificado como Orlandino Pereira Amazonas, 37, morreu na manhã deste sábado (19), após sofrer um acidente de moto no viaduto do Studio 5, em Manaus.

De acordo com informações preliminares colhidas no local do acidente, o homem estava trafegando no viaduto com uma motocicleta emprestada, quando caiu e se feriu gravemente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a vítima, mas ao chegar no local o homem já estava morto. Familiares estiveram no local, mas não quiseram falar com a reportagem.

A perícia foi acionada para apurar a possível causa do acidente que resultou na morte do padeiro. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo da vítima.