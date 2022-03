Emoção toma conta de foliões durante segundo dia do Carnaval 2022 em Manaus

O segundo dia da Live Carnaval 2022 foi marcado pela emoção dos foliões com a retomada gradativa dos desfiles das escolas de samba, na noite desta sexta-feira (18), no Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus, na zona centro-oeste. Ao todo, nove escolas do Grupo A desfilaram e emocionaram os apaixonados pela festa.

Em ordem, apresentaram-se as agremiações: Mocidade Independente da Raiz, Império do Hawai, Beija-Flor do Norte, Acadêmicos da Cidade Alta, Sem Compromisso, Presidente Vargas, Dragões do Império, Tradição Leste e Mocidade Independente do Coroado.

O secretário executivo de Cultura e Economia Criativa, Cândido Jerônimo, destacou o esforço do Governo do Amazonas para a retomada gradativa e segura da festa, que garante emprego e renda a milhares de famílias.

“Hoje nós estamos na segunda noite do Carnaval 2022, e o Governo do Amazonas preparou uma grande e megaestrutura para atender até 3 mil pessoas, levando em consideração que precisamos tomar sempre os cuidados. A FVS-RCP está nas entradas, conferindo a carteira de vacinação com o ciclo vacinal completo, e não esqueçam de trazer a sua identidade também”, ressaltou o secretário.

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa preparou o Sambódromo de Manaus para receber até 3 mil foliões, dentre os quais esteve a contadora Suelen Abtibol, de 45 anos. Brincante assumida, acompanhou os amigos para assistir de perto ao desfile das escolas do Grupo A.

“Eu estou muito feliz porque enfim nós vamos curtir o Carnaval e queremos sim participar. Tem que estar todo mundo vacinado, vamos tomar a vacina para retomar a nossa vida normal, graças a Deus”, afirmou.

Moradora do bairro Alvorada, na zona centro-oeste da capital, Suelen disse que retornará ao Sambódromo de Manaus com os amigos para desfilar na escola do bairro, o G.R.E.S. Unidos do Alvorada. Ela falou da emoção de voltar a celebrar uma festa tão especial para ela e os amigos.

“É que dá saudade do Carnaval, e aí quando tem um evento a gente se une, ainda mais em prol do Carnaval. A gente vem para curtir um pouco, para brincar, porque amanhã a gente trabalha. Todo mundo vacinado, cem por cento, terceira dose e esperando a quarta”, destacou.

A folia continua – Neste sábado (19), a TV A Crítica será a responsável pela transmissão do Grupo Especial, com as escolas Vila da Barra, Primos da Ilha, Andanças de Ciganos, Reino Unido da Liberdade, Mocidade Independente de Aparecida, A Grande Família, Unidos do Alvorada, e Vitória Régia.