PACs da Alvorada e Educandos funcionam com horário reduzido nesta quarta

Manaus/AM - As unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) da Alvorada e Educandos irão passar por manutenção nesta quarta-feira (23/12). Por isso, os atendimentos nas unidades devem funcionar das 9h às 12h. Os prédios passarão por ajustes na parte elétrica de suas dependências.

Os PACs ficam localizados nas zonas sul e centro-oeste: Educandos (avenida Lourenço Braga, bairro Educandos) e Alvorada (avenida Desembargador João Machado, 4.922, Alvorada).

O secretário William Abreu, titular da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), destaca a importância do PAC como serviço de cidadania do Governo do Estado para o cidadão amazonense. Ele também ressalta que a manutenção dos prédios visa levar o melhor atendimento e serviço à população do Estado do Amazonas.

Horário normal

O secretário adjunto de Cidadania da Sejusc, Joel Silva, destacou o funcionamento de outros PACs nas mesmas regiões para os cidadãos que precisarem realizar os serviços pela tarde.

"As pessoas que puderem utilizar os serviços a partir de meio-dia poderão deslocar-se ao PAC Galeria dos Remédios, localizado na rua Miranda Leão, 82, Centro, para quem for das zonas sul e centro-sul, e quem for das zonas oeste e centro-oeste pode buscar os serviços do PAC Compensa, localizado na avenida Brasil, 1.325".