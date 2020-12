Manaus ganha nova clínica da família para 18 mil atendimentos mensais

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, inaugurou nesta terça-feira (22), mais uma clínica da família na cidade, dessa vez, a Antônio Reis, localizada na rua São Luiz, no bairro São Lázaro, Zona Sul. A iniciativa é fundamental para o fortalecimento da Atenção Primária em Saúde, que atualmente já tem cobertura de 64,09%, segundo o Ministério da Saúde, e deve se aproximar de 70%, conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), com a inauguração de outras duas clínicas da família nos próximos dias.

O local onde foi instalada a nova clínica era uma Unidade Básica de Saude (UBS) com instalações antigas. O espaço foi revitalizado e reestruturado para atender aos padrões de uma UBS tipo 4, ou Clínica da Família, com foco na medicina preventiva da família e da comunidade. O local ganhou instalações modernas e acolhedoras que possibilitarão ampliar acesso e resolutividade nos serviços da Atenção Básica, preconizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O secretário da Semsa, Marcelo Magaldi, disse que o momento é de alegria, porque com as novas clínicas também amplia-se a cobertura de Atenção Básica. “Oficialmente, ainda estamos em 64% mas são dados de junho e não houve divulgação dos indicadores, mas com tudo o que entregamos este ano, vamos chegar muito próximo aos 70%”, estimou.

Atendimento

Com capacidade para fazer, aproximadamente, 18 mil atendimentos por mês, a CF Antônio Reis terá um corpo técnico multidisciplinar de profissionais de saúde e equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF), composta por médicos, enfermeiros, cirurgião-dentista, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem e patologia clínica, agentes comunitários de saúde, entre outros.

De forma mais ampliada, a carteira de serviço traz além das consultas médicas, enfermagem, serviço social, vacinação, exames de laboratório e de ultrassonografia, radiologia, mamografia, eletrocardiograma e fisioterapia, além do Serviço de Assistência Especializada (SAE), para o acompanhamento das pessoas vivendo com HIV/Aids e Hepatites Virais.

Outro importante serviço ofertado é a nova sala de imunização, equipada com câmaras refrigeradas para monitoramento da temperatura 24 horas por dia, sete dias por semana, proporcionando, assim, maior qualidade e segurança das vacinas oferecidas à população.

A unidade será um importante ponto de atenção para o trabalho em redes de apoio local como o Centro de Referência em Assistência Social (Cras), o Conselho Tutelar, o Conselho Local de Saúde, entre outros. A Clínica da Família está informatizada, o que permite aos profissionais registrarem todos os atendimentos no Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC).

Centro de Especialidades Odontológicas

Além da Clínica da Família, também será entregue a revitalização das instalações do Centro de Especialidades Odontológicas Dr. José Fortunato de Oliveira (CEO), que compõe a rede municipal especializada da área de odontologia, distribuída nos quatro distritos de saúde.

O CEO Sul está equipado para oferecer à população os serviços de diagnóstico bucal, com ênfase na detecção do câncer de boca; cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros; periodontia especializada; endodontia; atendimento a pessoas com deficiência; odontopediatria; ortodontia preventiva; entre outros.