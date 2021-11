Pacientes do projeto RespirAR realizam atividades físicas na Arena da Amazônia

Manaus/AM - Quarenta e duas pessoas, entre pacientes e profissionais do Projeto RespirAR, tiveram uma manhã especial ao conhecerem a Arena da Amazônia Vivaldo Lima. A iniciativa teve o intuito de propor uma atividade diferente em um dos principais cartões postais do estado.

A programação contou com visita à Galeria Olímpica e às principais estruturas do estádio, como vestiários dos jogadores e campo de futebol. Durante a programação, professores de educação física e fisioterapeutas do projeto realizaram atividades físicas com os pacientes.

A paciente Maria das Graças Menezes, 54, foi uma das visitantes que nunca tinha entrado na Arena da Amazônia. A convidada a participar da excursão chegou ao RespirAR no mês de setembro, com muitas dificuldades respiratórias. Em constante evolução, ela está na primeira fase do tratamento com a realização de sessões de hidroterapia, no Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Magdalena Arce Daou, zona oeste de Manaus.

“Eu me sinto privilegiada com a oportunidade. Eu sempre passava aqui na frente e me perguntava quando iria conhecer essa arena, que é tão linda. E hoje estou aqui, graças ao RespirAR,” disse a paciente.

Para o coordenador do RespirAR, Neibe Araújo, este momento significa muito, já que a Arena é um importante palco do esporte amazonense. “Como um dos principais objetivos do RespirAR é inserir os pacientes a uma rotina de atividades físicas e proporcionar uma vida com mais qualidade, após o tratamento de reabilitação, penso que é muito significante trazê-los aqui. É um momento de grande satisfação para todos nós”, ressaltou.