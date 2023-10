Ossada humana é encontrada na Manaus Moderna

Segundo as informações, a polícia recebeu uma denúncia por volta de 10h50 informando que havia uma ossada humana espalhada pela areia em meio a lixos. Os agentes chegaram no local e confirmaram a veracidade dos fatos.

Manaus/AM - Uma ossada humana foi encontrada na manhã desta terça-feira (17), espalhada na areia, na feira da Manaus Moderna, ao lado da balsa branca, no Centro da capital amazonense. Essa é a terceira ossada encontrada no local durante à seca história no Amazonas.

