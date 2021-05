Operação Nômade da PF prende membros de facção em Manaus e no RJ

O nome da operação faz referência a constantes mudanças dos criminosos entre as facções atuantes no estado do Amazonas.

A investigação, que contou com a colaboração da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Amazonas (SEAP), identificou uma das lideranças da facção residindo na cidade de Rio de Janeiro/RJ, de onde agia ativamente na tomada de decisões dessa organização criminosa.

Manaus/AM – A Polícia Federal cumpre na manhã desta segunda-feira (10), quatro mandados de prisão e cinco de busca e apreensão contra criminosos envolvidos com uma facção que atua no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

