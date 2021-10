Operação na Feira da Manaus Moderna remove mais de 700 trabalhadores irregulares

Muitos estavam no local há quase 10 anos e tinham a banca como única fonte de renda. O secretário Renato Júnior, afirmou que esses trabalhadores podem realizar cadastro junto a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania de Manaus (Semasc) que também está no local nesta manhã.

A ação faz parte de um plano de revitalização da Prefeitura que prevê reforma no espaço. De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal, a feira vai passar por uma limpeza completa para remover o lixo acumulado no trecho e também receberá obras de reparo e nova iluminação.

