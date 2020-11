Operação Lei Seca: 118 bares foram fechados em Manaus

Manaus/AM - A operação 'Lei Seca' fechou 118 bares na noite deste sábado (14). O balanço foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, durante coletiva, neste domingo (15), na sede do Tribunal Regional Eleitoral.

A operação, deflagrada pela Polícia Civil, teve início às 21h e seguiu até 2h de hoje. A ação teve como objetivo fiscalizar estabelecimentos comerciais sob a venda e consumo de bebidas alcoólicas, decretada pelo TRE em razão das eleições.

As zonas Norte e Leste foram as que tiveram maior incidência de bares funcionando, conforme repassado na coletiva pela secretaria.

Base para procedimentos eleitorais – Neste domingo (15), a Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), localizada nas dependências da Delegacia Geral (DG), bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da capital, será a base de atendimento para procedimentos eleitorais, tais como registros de Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO), correspondentes a crimes de menor potencial ofensivo (contravenções penais e delitos com pena de até dois anos).

As ocorrências serão encaminhadas à DERCC, e a autoridade policial irá determinar a lavratura do TCO, com a liberação do autor em seguida, desde que este assuma o compromisso de comparecer ao Juiz Eleitoral.

Já as prisões em flagrante serão encaminhadas para a Polícia Federal (PF). Neste domingo, todas as delegacias irão funcionar das 7h às 17h.