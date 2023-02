Operação fiscaliza uso proibido de "paredões" de som em postos de combustíveis em Manaus

Manaus/AM - A polícia e uma equipe da Central Integrada de Fiscalização (CIF), realizou na noite deste domingo (5), uma operação em 18 postos de combustíveis, nas zonas norte, oeste e leste com o intuito de coibir o uso dos famosos “paredões” de som.

A atividade tem o intuito de assegurar que as legislações relacionadas ao excesso de som alto que perturbam o sossego dos moradores do entorno.

Na ocasião, a CIF fiscalizou 18 postos de combustíveis em bairros como: Tarumã, Cidade Nova, Santa Etelvina, Novo Aleixo, Cidade de Deus, Alfredo Nascimento e Jorge Teixeira.

No domingo, os "paredões" de som não foram encontrados nos locais fiscalizados. No entanto, a equipe da CIF orientou aos funcionários dos locais sobre o objetivo da ação e o uso ilegal do "paredão" que causa a perturbação do sossego.

A CIF contou com um efetivo de quase 40 servidores, entre os órgãos da SSP-AM, do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Manaus (PMM).

Além dos órgãos da SSP-AM, participaram da CIF representantes da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM), Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (NEOT), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (Sejusc).