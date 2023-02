Atendimentos do programa Crédito Rosa retornam hoje em Manaus

Desde sua implementação, o programa já atendeu mais 6 mil mulheres no Amazonas. Mais de 300 mulheres em todo o estado receberam concessão de crédito entre R$ 500 a R$ 21 mil. Além disso, o Crédito Rosa já esteve em 31 municípios do interior realizando orientações e concessões de crédito.

As mulheres empreendedoras interessadas no programa de fomento devem levar documentos necessários para a análise de crédito, tais quais:

Com financiamentos que variam de R$ 500 a R$ 21 mil, de acordo com a análise de crédito da solicitante, o programa financia as principais despesas operacionais necessárias para a implantação, manutenção, ampliação e modernização da atividade produtiva. Além de auxiliar na aquisição de máquinas, equipamentos, móveis e utensílios para as empreendedoras.

O Crédito Rosa é oferecido pela Agência de Fomento do Amazonas (Afeam) e conta com a parceria da Seas, por meio de Termo de Cooperação Técnica.

Manaus/AM - Os atendimentos do programa Crédito Rosa retornam nesta segunda-feira (6), na sede da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), localizada na avenida Darcy Vargas, 77, Chapada. O horário de atendimento no local será das 8h às 17h.

