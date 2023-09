Operação é realizada em Manaus para coibir passagem de veículos por canteiro central

Manaus/AM - Passar com veículo em cima do canteiro central, seja com motocicleta ou carros, é considerada ação gravíssima e acarreta multa de R$ 880, além de acumular sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Com foco nesta irregularidade, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou nesta sexta-feira (22), uma operação em todas as zonas da cidade para coibir esta prática que pode gerar graves acidentes de trânsito.

Um dos pontos fiscalizados foi a avenida Torquato Tapajós, próximo a entrada da comunidade São Pedro. No local, motocicletas também foram abordadas e dois veículos foram apreendidos por estarem em situação irregular. No total foram aplicadas 57 autuações nesta sexta-feira. O ponto fiscalizado é, geralmente, alvo de operações do Instituto que já recebeu denúncias de motocicletas que insistem a dividir o espaço na faixa de pedestres.

A operação também ocorreu em outros pontos da cidade como as avenidas Autaz Mirim, na zona leste; Ephigênio Salles, Constantino Nery e André Araújo, na zona Centro-Sul; Silves, zona Sul; e ainda na avenida Coronel Teixeira, na zona Oeste.