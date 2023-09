Manaus fará audiência pública sobre o Projeto de Lei Orçamentária 2024 na próxima semana

Manaus/AM- A Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), realiza, nos próximos dias, 28 e 29/9, a audiência pública para a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) do exercício 2024 e atualização do Plano Plurianual (PPA) 2024/2025.

Este ano, a população manauara poderá participar da audiência de forma presencial, com vagas limitadas, ou on-line, por meio do canal oficial da Prefeitura de Manaus no Youtube (www.youtube.com/PrefeituradeManausOficial).

Para participar dos dois dias de evento, os interessados deverão preencher o formulário de inscrição disponibilizado por meio do endereço eletrônico: https://forms.gle/JvD1s6yic5c7tkYb6.

No primeiro dia, 29/9, a transmissão ocorrerá, das 14h às 16h. Já no segundo dia, 30/9, das 8h às 16h10. Durante os dois dias, os espectadores poderão conferir os programas e ações das principais secretarias finalísticas do Executivo municipal, além de interagir com sugestões sobre o orçamento municipal de 2024.

“É a ocasião que a população tem a oportunidade de conhecer melhor todos os projetos e programas do município, bem como também apresentar propostas para o seu bairro ou região, além de ter contato com os gestores e líderes das principais secretarias da Prefeitura de Manaus”, destacou a subsecretária de Orçamento e Projetos da Semef, Karliley Capucho.

Conforme explicou a subsecretária da Semef, as propostas a serem apresentadas foram elaboradas seguindo as orientações e normas da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024 e comporão o projeto da LOA que deverá ser encaminhado para avaliação do legislativo municipal até o próximo dia 15 de outubro.

A realização da Audiência Pública Municipal atende ao Artigo 165 da Constituição Federal, bem como ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000. O credenciamento para as plenárias será aberto ao público meia hora antes do início do evento.