Operação Arena 34 garante segurança durante jogo do Manaus FC

Manaus/AM - A Operação Arena 34, realizada nesse domingo (17) durante o jogo do Manaus FC Ypiranga, encerrou sem ocorrências e sem prisões.

O esquema montado e coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), garantiu a tranquilidade dos quase 13 mil torcedores que foram assistir a partida.

A partida aconteceu na tarde de domingo disputando a fase decisiva do Campeonato Brasileiro Série C. As forças de segurança não registraram grandes ocorrências.

O secretário-adjunto de Planejamento e Gestão Integrada, coronel Almir Cavalcante, destacou que o planejamento integrado entre os órgãos da esfera estadual e municipal foi um sucesso.

"O colegiado que é representado por vários órgãos se empenhou bastante, para que o evento acontecesse da melhor forma e sem ocorrências graves. A SSP atuou com toda a sua equipe e garantiu uma missão exitosa e positiva", disse.

Mais de 450 agentes, entre policiais militares, policiais civis, bombeiros militares e agentes do Núcleo Especializado em Operação de Trânsito (Neot), do Departamento de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), trabalharam durante o evento.

O monitoramento de toda a área interna da Arena da Amazônia, bem como o perímetro externo, foi feito pelo Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-L), montado no estádio.