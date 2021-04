Ônibus que fazia transporte clandestino é apreendido em Manaus

Manaus/AM - Um ônibus clandestino foi flagrado, na terça-feira (13), transportando passageiros do conjunto Dom Pedro, bairro Alvora em direção à zona Leste da capital. O veículo foi apreendido pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

“O maior perigo é em relação à segurança desses passageiros, porque não há a garantia de que os condutores desses transportes sejam habilitados para dirigir esse tipo de veículo”, frisou o chefe da Divisão de Fiscalização de Transporte (DFT) do IMMU, Paulo César dos Reis.

A multa aplicada foi de 40 Unidades Fiscais do Município (UFM), o que equivale a R$ 4.584,40. Além do pagamento de multa, o veículo só será liberado após serem pagas as diárias do parqueamento veicular. Ainda assim, para circular pela cidade, deverá se adequar rigorosamente às exigências legais.

Mais casos

Outra ação de fiscalização do IMMU ocorreu nesta quarta-feira, 14/4, e resultou na apreensão de dois veículos fazendo transporte irregular. As abordagens ocorreram na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, zona Norte da capital.

No local, um micro-ônibus fazia transporte de passageiros sem autorização do IMMU e outro veículo do mesmo porte foi apreendido com documentação atrasada. Em relação ao primeiro caso, foi aplicada multa de R$ 1.719,19. Quanto ao segundo caso, a multa foi de R$ 1.146,10.