Ônibus desgovernado destrói muro de casa e motorista fica ferido em Manaus

O motorista do ônibus foi encaminhado para uma unidade hospitalar por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com informações de testemunhas que auxiliaram o motorista até a chegada do Samu, o condutor perdeu o controle do veículo após uma suposta falha mecânica. O ônibus atingiu em cheio uma residência, que teve o muro derrubado. Ninguém da casa ficou ferido.

Manaus/AM - Um ônibus desgovernado da linha 444 destruiu o muro de uma casa e o motorista ficou ferido, neste sábado (22), na Rua Por do Sol, no bairro Cidade de Deus, na zona Norte de Manaus.

