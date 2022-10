Homem é preso ao vender pulseira falsificada para o Boi Manaus 2022

Manaus/AM - Um homem foi preso em flagrante ao vender pulseiras falsificadas de acesso aos camarotes e trânsito livre para o estacionamento interno durante a primeira noite do Boi Manaus 2022, que levou mais de 6 mil brincantes ao Centro de Convenções de Manaus, o sambódromo, na noite dessa sexta-feira (21). O suspeito detido foi encaminhado para o judiciário e deverá responder por estelionato.

A Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), em ação coordenada entre os poderes estaduais e municipais, também registrou outra ocorrência: de trabalho infantil que foi percebida pela equipe de monitoramento, que por meio do colegiado contou com o apoio do Juizado da Infância e Secretaria Estadual de Assistência Social (Seas), que abordaram as crianças e os familiares.

De acordo com o superintendente do CCC, Sandro Diz, o objetivo do CCC local é justamente a interação e cooperação entre os serviços, a fim de dar agilidade às demandas.

“O Centro de Cooperação, como o próprio nome já diz, não faz nada sozinho. Nós trouxemos a nossa estrutura e os serviços, principalmente, com o objetivo principal que é a atuação integrada. Quando temos um colegiado perto do monitoramento, os problemas são identificados e recebem pronta reposta”, garantiu Diz.