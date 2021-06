Omar rebate Carla Zambelli com música ‘Espanhola’; entenda o que ele quis dizer

“Quem me perguntou textualmente, olhando no meu olho, na sala do presidente depois de eleito se você tinha sido prostituta na Espanha foi o presidente. Ele me perguntou.”, disse Joice na ocasião.

A música não é à toa. Para quem não sabe, a deputada federal Joice Hasselmann declarou durante a CPI da Fake News que Carla teria sido prostituta na Espanha. As duas eram aliadas, mas desde 2019 são rivais após um racha dentro do PSL.

No Twitter, Omar rebateu: “Acabei de ser ofendido por uma deputada. Como sou diferente do chefe dela e não ofendo ou agrido mulheres, vou apenas oferecer uma música”, ironizou, publicando um trecho da música “Espanhola”.

