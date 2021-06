Empresa de envase de gás medicinal é interditada após irregularidades em Manaus

De acordo com a polícia, as instalações internas não possuíam autorização dos órgãos competentes, oferecendo riscos à saúde dos consumidores.

Manaus/AM - Um estabelecimento no bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus, responsável pelo envase de cilindros com gases industriais e medicinais foi autuada e interditada após serem constatadas irregularidades. O caso ocorreu durante a operação “Oxida”, com o apoio da Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), na última quinta-feira (24).

