Omar Aziz grita 'Fora Bolsonaro' durante comício de Lula em Manaus

Omar também relembrou a CPI da Pandemia. "Dá uma olhada aqui, todo mundo sem máscara, Randolfe. Sabe porque? Porque a gente obrigou o Bolsonaro a comprar vacina e vacinar o povo brasileiro. Foi por isso. Todo mundo protegido porque quando se vacinou, se protegeu. Mas pra isso acontecer 14 mil amazonenses morreram. Pra isso acontecer, quase 700 mil brasileiros morreram. Foi isso que aconteceu no nosso país. Nós vamos mudar essa história e só há uma forma de mudar, depende de cada um e cada uma de vocês. É votar no Lula 13.".

Manaus/AM - Omar Aziz (PSD) gritou 'Fora Bolsonaro' durante o comício do candidato à Presidência da República, Lula Inácio, nesta quarta-feira (31), no Espaço Via Torres, em Manaus.

