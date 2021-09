Olimpíada de Astronomia: Estudantes recebem medalhas do ministro Marcos Pontes em Manaus

Manaus/AM - Setenta estudantes de 23 escolas estaduais foram homenageados, nesta quarta-feira (29), por se destacarem nacionalmente na Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA). Os alunos receberam das mãos do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, astronauta Marcos Pontes, e da secretária de Estado de Educação e Desporto, Kuka Chaves, as premiações.

Das 70 medalhas entregues, 61 foram de ouro, três de prata e seis de bronze. Além das medalhas, o MCTI fez a entrega de kits brinde para os estudantes.

Durante seu discurso, o ministro Marcos Pontes elogiou a Região Amazônica e reforçou a importância do incentivo da ciência e da tecnologia aos estudantes da rede estadual. “Essa é uma das regiões das mais especiais do planeta. Tem que se aproveitar as possibilidades de desenvolvimento econômico, social e sustentável. E tudo isso vai ser desenvolvido através da ciência, tecnologia e inovação”, afirmou Marcos Pontes.

A Escola Estadual Osmar Pedrosa foi a única instituição pública da Região Norte a se classificar para a segunda fase da Olimpíada Brasileira de Satélites. Na solenidade desta quarta-feira, 15 alunos da escola receberam medalhas, sendo seis delas de ouro, três de prata e seis de bronze.

Oficinas – Além de receberem as medalhas, os estudantes da rede estadual também ministraram algumas atividades na área externa da Suframa. Entre elas, havia oficinas de foguetes, caça asteroides, pipa e de Libras.

Escolas – Para receber a medalha, foram selecionados estudantes participantes da OBA que estudam nas seguintes escolas: Osmar Pedrosa, Plácido Serrano, Cônego Azevedo, Antenor Sarmento Pessoa, Helena Araújo, Barão do Rio Branco, Balbina Mestrinho, Getúlio Vargas, Padre Agostinho Martin, Ernesto de Mello Baptista, Professor Djalma da Cunha Batista, Colégio Militar da Polícia Militar 1, Santana, Milburges Bezerra de Araújo, Amélia do Espírito Santo, Altair Severiano Nunes, Tenente Coronel Cândido José Mariano, Olga Falcone, Roderick de Castello Branco, Marcantonio Vilaça II, Garcitylzo do Lago e Silva, Professor Waldock Fricke de Lyra e Professora Eliana de Freitas Morais.