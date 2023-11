Oficina teatral estimula desenvolvimento artístico e social de alunos em Manaus

Manaus/AM - Uma oficina teatral, promovida pela Associação Artbrasil, capacitou 68 alunos da Escola Estadual Escola Estadual de Tempo Integral (Eeti) Marquês de Santa Cruz, localizada na zona oeste de Manaus. Abordando os fundamentos e técnicas do Teatro de Bonecos, em duas turmas, os participantes aprenderam sobre teoria e prática, desde a criação de histórias à confecção e manuseio de bonecos.

Para a artista, diretora e produtora cultural, Ana Cláudia Motta, membro da Artbrasil e que acompanhou as atividades, oficinas de teatro como esta promovida pela associação, contribuem diretamente para o desenvolvimento integral de crianças, jovens e adultos. Segundo a artista, o teatro estimula o desempenho oral, corporal e a escrita, além do participante descobrir seus limites, explorar sua capacidade física, mental e desenvolver suas relações e socialização.

“O teatro é um tipo de atividade que complementa, amplia e potencializa muitos dos conhecimentos que estes alunos aprendem na escola. O teatro melhora o convívio, o respeito mútuo, desenvolve a criatividade, faz refletir sobre as problemáticas da sua realidade, do mundo que nos cerca, é uma atividade que potencializa inúmeros talentos”, destacou a artista.

Com o tema “A criação de histórias da realidade à cena, através de espetáculos de bonecos”, a oficina despertou interesses até então desconhecidos nos participantes. Aluna do 8º ano da Eeti Marquês de Santa Cruz, Suanny Sá, descreveu sua participação como uma experiência “incrível”, e afirmou que a atividade aproxima os alunos do universo do teatro.

“Não tenho palavras para descrever o quanto foi legal. Aprendi a fazer bonecos, a pintar, costurar a roupa, a manusear, improvisar histórias, brincar com o tom de voz, todo o processo até chegar ao palco foi especial”, comentou a aluna.

O aluno Antônio Pedro, do 7º ano, demonstrou interesse em seguir com os estudos no teatro de bonecos. E destacou o envolvimento de sua turma no processo de criação.

“Foi uma experiência divertida com meus colegas. Trouxe novos aprendizados e novas experiências para meu cotidiano. Queria que tivesse mais vezes para aperfeiçoar cada vez mais nosso conhecimento”, comentou o estudante.

Durante cinco dias, sob orientação dos oficineiros Jean Palladino e Roberto Carlos, os participantes trabalharam questões como criação de texto, confecção de bonecos, técnicas de manipulação, além de figurino, cenário e montagem de um espetáculo teatral.

“A gente se divertiu com os aprendizados que o tio Roberto e o tio Jean deram. A gente foi privilegiado de ser escolhido para participar. Ter conhecimento de como manipular o boneco e criar um próprio boneco para você foi muito legal”, comentou Adriele Ribeiro, do 7º ano.

O projeto

Contemplado pelo programa “Manaus Faz Cultura 2023”, da Prefeitura de Manaus, o projeto “Núcleo de Desenvolvimento de Teatro de Formas Animadas” atende ao Programa de Cultura Itinerante do município. A atividade foi realizada em duas etapas, de 16 a 20 de outubro; e de 25 a 31 de outubro, visando capacitar, em aspectos básicos, pessoas para desenvolverem produções artísticas utilizando a Linguagem do Teatro de Formas Animadas – especificamente o Teatro de Bonecos.

Na Eeti Marquês de Santa Cruz, o projeto contou, também, com o apoio do professor Paulo Queiroz, que leciona Artes na escola. O professor contou que os alunos, das duas turmas, estiveram profundamente envolvidos no processo de construção, criação, confecção, improvisação e exibição dos seus trabalhos.

“É visível como esses alunos voltam para a sala de aula motivados, empolgados com o que eles estão descobrindo, com o que eles estão criando. Entendendo e percebendo como se dá um processo criativo dentro do teatro de bonecos e, mais do que isso, percebendo as possibilidades que o teatro nos traz de discurso, de criação, de comunicação e da própria fantasia que é inerente ao teatro”, afirmou Paulo Queiroz.

Para Ana Cláudia, o projeto pode resultar em um fruto positivo, como a criação de um núcleo de teatro de bonecos dentro da escola, com o apoio do professor Paulo, que também é ator, diretor e produtor cultural.

“A oficina deu ferramentas para que eles explorem outras possibilidades, para que eles pesquisem, para que eles se experimentem. A expectativa é essa, que de fato seja formado um teatro de bonecos na escola, com a tradição de desenvolver a arte e a cultura”, finalizou a artista.