Obras do parque Amazonino Mendes avançam com cenários interativos

Manaus/AM - As obras na segunda etapa do parque Amazonino Mendes, localizado entre as zonas Leste e Norte de Manaus, avançaram com a construção de cenários interativos. O futuro parque de diversão vai contar com uma área cenográfica de aproximadamente 25 mil metros quadrados, além de elementos gigantes da fauna e flora amazônicas.

O prefeito de Manaus, David Almeida, fiscalizou a área nesta quarta-feira (6). “Nós viemos fiscalizar as obras do parque Amazonino Mendes, na área dos gigantes da floresta, e aqui teremos uma área dos jacarés, teremos a área das onças, a área dos pássaros e peixes.”, disse.

O parque temático também vai contar com esculturas de grandes dimensões relativas à natureza amazônica, como jacaré e filhotes, iguanas, onças, macacos, flores e troncos todos em estruturas de ferro moldado, que já ganham forma na segunda etapa do parque, entre as avenidas Isaías Vieiralves e Olívia de Menezes Vieiralves. A obra foi licitada e o prazo de entrega é para maio do próximo ano.

A construção terá cenários interativos temáticos, com rampas de escalada, escorregadores, área molhada, entre outros. Nos cenários será possível encontrar estruturas de animais da Amazônia, como jacarés, peixes e até uma iguana, com altura entre 3 metros e 8 metros. Todas as figuras ligadas à floresta serão manuseadas como brinquedos lúdicos para os pequenos e interativos para os adultos. O projeto arquitetônico é assinado pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

Terceira etapa - A terceira etapa de construções no parque, a estrutura de um habitacional com 180 unidades, tem previsão de conclusão para junho de 2024, tendo o projeto recebido ajustes após sondagens e terraplenagem no terreno. O habitacional está dividido em três blocos distintos de cinco pavimentos cada, com vagas de estacionamento para carros e motos. Entre os blocos, serão construídas calçadas arborizadas e mais playgrounds.

Com informações da assessoria.