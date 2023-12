Fundador do Museu da Amazônia Ennio Candotti morre aos 81 anos

Ennio nasceu na Itália, mas se naturalizou brasileiro, e era atualmente presidente de honra da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), e foi em sua última gestão de fato, que surgiu a ideia para criação do Musa surgiu durante uma reunião da SBPC, em 2007. O Musa foi fundado 2011, em um pedaço da Reserva Florestal Adolpho Ducke foi cedida para a criação do Musa.

