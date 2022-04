Obras de escolas municipais em Manaus são vistoriadas

Manaus/AM - Foi realizada nesta sexta-feira (22), uma vistoria em quatro escolas da Secretaria Municipal de Educação (Semed), que recebem algum tipo de reforma. A ação foi acompanhada pela titular do órgão, professora Dulce Almeida.

A Escola Municipal Antônia Alexandrina, na Cidade Nova, foi a primeira a receber a visita. Na oportunidade, a secretária reforçou o compromisso em colocar as crianças de volta às salas de aula o quanto antes.

“Eu fui procurada através das minhas redes sociais sobre a ausência das crianças nas salas de aulas, devido as reformas em vários prédios, e o atraso das obras. Há justificativas para o atraso, mas questões climáticas não podem ser impedimentos. O prefeito David Almeida quer celeridade e respostas. Criança tem que estar na escola e nós estaremos acompanhando de perto e cobrando para que sejam entregues dentro dos prazos”, pontuou a secretária.

Vistoriadas

A segunda unidade a ser visitada foi a Escola Municipal Cláudio Dalbon, na zona Norte, que atende alunos do 1° ao 5° ano. As obras estão bem adiantadas e o prédio deve ser entregue dentro de 40 a 50 dias.

O mutirão seguiu, ainda na zona norte, até à Escola Municipal Raul de Queiroz Menezes Veiga, que estava abandonada há quatro anos, segundo relatos. A unidade atende alunos do 1° ao 9° ano.

A determinação da secretária é que as aulas presenciais voltem em 10 dias. Além disso, ela sugeriu à gestão da escola que abrisse vagas para alunos do EJA ou Projovem, no turno noturno.

“Vamos fazer um trabalho de recuperação muito forte para não prejudicar ainda mais o aprendizado das crianças, as quais já tiveram perdas pedagógicas devido a pandemia”, disse a secretária Dulce, determinando ainda, que nenhuma escola vai parar sem passar por sua análise e aprovação.

Zona Rural

Finalizando as visitas na zona urbana, a secretária Dulce Almeida foi conferir de perto as obras na Escola Municipal Ester, localizada na BR-174, a qual devido a pandemia, as aulas acontecem de modo remoto, e por causa da reforma em toda a estrutura do prédio, ainda não voltaram de forma presencial neste ano.

No entanto, a secretária, sensível à qualidade do ensino, conversou com os engenheiros e os trabalhadores para que acelerem o trabalho e para que as crianças voltem às salas de aula até o meio do ano.