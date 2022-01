Obra emergencial interdita trecho da avenida Brasil em Manaus; Desvio foi montado

Manaus/AM - Uma obra emergencial na rede de drenagem da avenida Brasil interdita um trecho da via no sentido bairro/Centro, na manhã desta sexta-feira (7). O bloqueio acontece nas proximidades do Centro de Convivência de Família Magdalena Arce Daou, entre as ruas Dom Pedro e Professora Evangelina Brove. A previsão é que os serviços só sejam encerrados após às 18h do sábado (8). Para minimizar os transtornos e auxiliar os motoristas, um desvio foi montado. Veículos de pequeno porte devem trafegar no contrafluxo criado entre a rua Artur Reis e a rua Senador Cunha Melo. As carretas e os caminhões serão desviados no cruzamento da avenida Brasil com avenida Compensa e durante o período da interdição e contrafluxo, não será permitida a conversão à esquerda no sentido Centro/bairro para acessar as ruas Artur Reis e Padre Francisco. Quanto ao transporte coletivo, sete linhas terão parte de seus itinerários alterados. A linha 127 segue normal até a avenida Brasil e em seguida dobra à esquerda na rua Artur Reis, avenida Brasil (contrafluxo), rua Senador Cunha Melo, avenida Brasil e itinerário normal. Outras mudanças ocorrerão nas linhas 008, 013, 014, 113, 126, 542 que seguirão normalmente até a avenida Brasil e depois pela rua Padre Francisco, Comendador Vicente Cruz e itinerário normal.

