Número de feridos em acidente de ônibus em Manaus sobe para oito; confira

Manaus/AM - Oito passageiros ficaram feridos durante um acidente com um ônibus da linha 330, na manhã desta terça-feira (1), na avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte. No momento do ocorrido, cerca de 30 pessoas estavam no coletivo.

A motorista conversou com a equipe do Portal do Holanda e explicou que a barra de direção quebrou no meio do percurso e para evitar colisão com outros carros e uma tragédia ainda maior, ela tentou direcionar o transporte para fora pista, mas acabou atingindo o barranco.

Ela não se feriu, mas oito pessoas acabaram feridas. A maioria sofreu cortes e escoriações, mas duas foram levadas para o hospital com suspeita de fraturas. O ônibus ficou parcialmente destruído e manchas de sangue ficaram pelo piso, felizmente não houve mortos e nem feridos em estado grave.