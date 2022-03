Novo canal de WhatsApp é criado para tirar dúvidas junto ao Implurb

Manaus/AM - Ampliando os canais de atendimento ao público, a Prefeitura de Manaus, via Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), agora tem um WhatsApp (conta comercial) para a Gerência de Cálculo e Arrecadação (GCA). O canal direto foi criado para sanar dúvidas sobre emissão de Declaração de Apuração Mensal (DAM), boletos e verificar status de pagamento, entre outras demandas decorrentes da gerência. O cidadão pode entrar em contato pelo (92) 98842-7282.

Requerentes que tiverem processos tramitando junto ao órgão, especificamente na GCA, podem acessar o WhatsApp de 8h às 14h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos. A equipe técnica do Implurb estará pronta para atender.

Técnico

Outro canal em funcionamento, para sanar dúvidas técnicas, verificar status, pareceres e questões referentes à legislação urbana em vigor, com um número de WhatsApp, é o da Divisão de Aprovação de Projetos (Diap). Quem tem processos no setor pode buscar atendimento no número (92) 98855-1630.

A equipe da Diap e de Tecnologia da Informação (TI) dará o suporte para que o público tenha as respostas de forma mais rápida, de segunda a sexta-feira, no horário de 8h às 16h, em dias comerciais (exceto feriados e pontos facultativos). Para agilizar o serviço, o usuário deve ter o número do processo em mãos e enviar sua dúvida ou solicitação.

Serviços

Processos de solicitação de Certidões de Informação Técnica (CIT), alvarás de construção, certidões de Habite-se, desmembramentos, dentre outros serviços do órgão continuam sendo atendidos com formalização por meio eletrônico pelo e-mail [email protected]

O requerente deve enviar por e-mail o requerimento padrão, que é encontrado no site do Implurb (www.implurb.am.gov.br), com os documentos necessários em formato PDF.

Formalização de processos, orientações, anexos de documentos, entregas de pareceres e certidões estão entre os serviços prestados pelo Implurb. A Diretoria de Operações (Diop) também está funcionando todos os dias, dando suporte aos setores técnicos. Contatos com o setor podem ser feitos pelo (92) 3625-2847 e pelo e-mail [email protected], também em horário comercial.