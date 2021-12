Novinhas rolam no chão em pancadaria por namorado no Vieiralves

Manaus/AM - Duas novinhas saíram no tapa em uma briga por causa de namorado em frente a um bar no Vieralves, na noite desta quinta-feira (3).

Novinhas saem na mão em disputa por namorado no Vieiralves, em Manaus pic.twitter.com/V4aIlYaRTo — Babilônia (@hamudaniel19) December 3, 2021

Nas imagens, várias pessoas tentaram apartar a briga, mas as mulheres rolam no chão agarradas uma no cabelo da outra.

Depois de muito esforço, as pessoas conseguem terminar com a pancadaria e separar as duas. Uma delas ainda diz: "Ela mexeu com meu namorado".