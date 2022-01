Nota Premiada Manaus vai sortear R$ 80 mil em prêmios nesta segunda

A cada R$ 15 acumulados em serviços acobertados por documentos fiscais registrados com o CPF, o participante receberá um cupom eletrônico para participar dos sorteios. Poderão ser acumulados a quantidade máxima de 200 cupons eletrônicos, por período de apuração. O sorteio dos cupons contemplados será efetuado de forma eletrônica com base em números sorteados em extração da Loteria Federal.

Somente em 2021, em dez sorteios, a campanha Nota Premiada Manaus distribuiu mais de 540 premiações, que totalizaram R$ 1,260 milhão. Do total, 272 prêmios sociais foram para as instituições de caridade da capital amazonense, indicados pelos próprios sorteados. Os recursos destinados às ações sociais somaram R$ 360 mil. Para concorrer aos próximos sorteios é necessário realizar um breve cadastro na página da campanha Nota Premiada. Ao preencher os dados, o cidadão já deverá escolher uma das instituições listadas para também ser premiada, caso seja sorteado.

Manaus/AM- O primeiro sorteio do ano da campanha “Nota Premiada Manaus” vai acontecer na próxima segunda (31). Os contribuintes cadastrados, que solicitam suas Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e) com CPF, concorrerão a um total de R$ 80 mil em prêmios, além dos prêmios sociais indicados às instituições sociais, que somam R$ 32 mil.

