Nota premiada Manaus vai sortear R$ 112 mil em prêmios

Na próxima segunda-feira (5), a Campanha ‘Nota Premiada Manaus’ vai sortear mais R$ 112 mil em prêmios aos participantes. O sorteio nº 202107 terá como base os números da Loteria Federal extraídos nesta última quarta-feira (30).

Os participantes da campanha Nota Premiada da Prefeitura de Manaus já podem consultar, via endereço eletrônico (http://notapremiada.manaus.am.gov.bros), seus bilhetes válidos para o sorteio.

Mais de 422,3 mil bilhetes de aproximadamente 11,5 mil contribuintes que solicitaram seus CPFs nas suas Notas Fiscais de Serviços eletrônicas (NFS-e) concorrerão aos prêmios em dinheiro. As notas que concorrerão neste sorteio foram registradas no período de 1º a 31 de maio deste ano. A lista com os nomes dos contemplados será divulgada pela Prefeitura de Manaus no mesmo dia do sorteio.

No total serão distribuídos R$ 112 mil em prêmios: 20, no valor de R$ 1 mil, quatro prêmios no valor de R$ 5 mil, dois prêmios no valor de R$ 10 mil, um no valor de R$ 20 mil, e mais R$ 32 mil que serão distribuídos entre as instituições sociais indicadas pelos ganhadores.

Para concorrer aos próximos sorteios é necessário realizar um breve cadastro na página da campanha (http://notapremiada.manaus.am.gov.br). Ao preencher os dados, o cidadão já deverá escolher uma das instituições listadas, para também ser premiada caso seja sorteado.