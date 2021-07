No período de vazante, Rio Negro desce mais 3 centímetros em Manaus

Manaus/AM - Já no período de vazante, o nível do Rio Negro secou mais 3 centímetros nas últimas 24 horas. O dado é feito no Porto de Manaus, no Centro, e informado nesta sexta-feira (9), pela Defesa Civil Municipal.

De acordo com o órgão municipal, o nível desta sexta é de 29,77 metros. Um dia antes, o rio marcava a cota de 29,80 metros.

Com a descida do rio, na última quarta-feira (7), o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) liberou um trecho da Avenida Lourenço da Silva Braga, no Educandos, Zona Sul, que estava interditado.

Agora, técnicos do órgão de trânsito visitam pontos onde houve interdição, para verificar as condições das vias, para desobstrução e circulação de veículos.