Investigador alvo em operação do Gaeco já havia sido preso em Manaus

Na situação apurada também pelo MP, as investigações tiveram início com a denúncia de integrantes do Comando Vermelho que tiveram uma carga de meia tonelada de drogas roubada por agentes de segurança.

Contudo, essa não é a primeira vez que Jarday é preso. Em agosto de 2013, ele foi detido sob suspeita de roubar R$1.200 do carro de uma mulher durante uma ocorrência em um bar no bairro Cidade Nova.

Ele é um dos acusados de participar do esquema de extorsão e roubo de uma carga de aproximadamente 600 kg de ouro no Amazonas.

Manaus/AM - O investigador da Polícia Civil, Jarday Bello, preso esta manhã (9), chegou à sede do Ministério Público do Amazonas (MP/AM) em uma viatura da Polícia Federal.

