Nilton Lins promove Outubro Rosa Pet para prevenção de doenças em animais

As atividades proporcionaram uma oportunidade para a comunidade acadêmica e para os tutores aprenderem mais sobre a importância da prevenção e detecção precoce do câncer de mama nos pets, permitindo que adquiram habilidades essenciais para cuidar da saúde de seus animais de estimação e estejam atentos a qualquer sinal de alerta.

Além das atividades práticas, a programação do Outubro Rosa Pet na Universidade Nilton Lins inclui palestras informativas e apresentações promovidas por alunos do 3º período de Medicina Veterinária.

As orientações práticas serão realizadas por alunos do último período de Medicina Veterinária, sob a supervisão de professores e profissionais em dois horários: de 8h às 12h e de 13h às 17h, no Hospital Veterinário Nilton Lins (HVet), localizado dentro do campus da Universidade, no bairro Parque das Laranjeiras.

“Muitas pessoas não estão cientes de que assim como as fêmeas, os machos também podem desenvolver câncer de mama, que na maioria das vezes quando são diagnosticados, já estão em fase avançada e são malignos”, explicou a coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Nilton Lins, Gigliola Clark Pontes, ao ressaltar que o diagnóstico precoce pode fazer a diferença e garantir um tratamento eficaz e maior qualidade de vida aos pets.

Sob o lema "Um toque que pode salvar", o evento, que ocorrerá nos dias 20 e 27 de outubro, e no dia 1º de novembro, tem como destaque um curso prático e gratuito para as tutoras e tutores ensinando a realizar exames de toque nas mamas dos gatos e cães, incluindo os machos.

Manaus/AM - A Universidade Nilton Lins está lançando uma ação inovadora para alertar sobre a importância da saúde dos animais de estimação, incorporando orientações práticas sobre o câncer de mama nos pets, com a campanha Outubro Rosa, de prevenção e conscientização do câncer de mama.

