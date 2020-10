Nilton Lins é bi campeã do Amazonense de Handebol Júnior Masculino

Manaus/AM - No último domingo (4), aconteceu a final do Amazonense de Handebol, no Ginásio Rio Negro. O time júnior masculino de handebol da Universidade Nilton Lins venceu pelo segundo ano consecutivo o Amazonense de Handebol.

A decisão aconteceu contra o time HCM. O time da Nilton Lins venceu de 33 a 26, consagrando-se como bi campeão.

Segundo o técnico da Nilton Lins, Professor José Carlos, ambas as equipes estão no mesmo nível, e o fator decisivo para serem vencedores, foi o motivo de terem errado menos. Ele também elogiou o trabalho do treinador adversário, o professor José Nildemar.

Treinamento

Os treinos do time Nilton Lins haviam começado no final de janeiro. Porém, por conta da pandemia, as práticas foram suspensas em março e retomadas em julho, seguindo todos os protocolos dos órgãos de saúde. O time também adaptou seu cronograma, havendo: treinos escalonados e em pequenas grupos; treinos individuais, enviados via internet; treinão 5 vezes na semana, incluindo técnico/tático, 2 x físico e treinos psicológicos a cada 15 dias.

O professor Nertan Fernandes, um dos integrantes da equipe técnica à frente do time, ressaltou o trabalho duro da equipe e que o mesmo os levou a serem campeões. “Não somos uma equipe poderosa, mas uma equipe que trabalha muito, treina muito, com muita disciplina, muita dedicação até porque são atletas universitários e a Universidade Nilton Lins está formando os profissionais do amanhã, então existe essa relação entre o atleta e o estudo - destacou Nertan.

Apesar do tempo de pandemia, o Amazonense de Handebol foi o primeiro campeonato a ser realizado com êxito no país.