'Nenhum usuário teve prejuízo', afirma vereador ao defender Sinetram na Câmara de Manaus

Manaus/AM - Enquanto os usuários de transporte coletivo estão enfrentando problemas com o novo sistema de bilhetagem do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram), nesta terça-feira (21), o vereador Rosinaldo Bual (PMN) saiu em defesa da empresa e afirmou que "nenhum usuário está tendo tipo de prejuízo".

Bual é presidente da Comissão de Transporte, Mobilidade Urbana e Acessibilidade da Câmara Municipal de Manaus (CMM), e rebateu as críticas do vereador Rodrigo Guedes (Republicanos) sobre o transporte coletivo.

“Estive reunido com o diretor do Sinetram, e em cima do que o senhor está falando não confere. Nós temos mais de 90% dos problemas resolvidos, estamos fazendo uma reconfiguração do sistema. Nenhum usuário está tendo nenhum tipo de prejuízo. Aquele usuário que chega na catraca e dá problema na carteira, ele pode passar na catraca. E nossa cidade está tendo problemas na internet, e isso é de conhecimento de todos. Está tudo sob controle", defendeu Rosinaldo.

A declaração do vereador tem repercutido nas redes sociais, devido a discordância dos usuários do transporte.