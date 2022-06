Fusca Clube Manaus comemora 'Dia do Fusca' neste domingo em Manaus

Manaus/AM - O Fusca Clube de Manaus realiza no próximo domingo (26), no Largo de São Sebastião das 7h às 13h, uma exposição em homenagem ao Fusca. O Dia do Fusca é comemorado no dia 22 de junho, quando Ferdinand Porsche assinou o contrato que deu início ao desenvolvimento e fabricação do modelo, em 1934.

O ditador Adolph Hitler encomendou ao projetista Ferdinand Porsche um carro acessível, barato e que cumprisse algumas exigências curiosas, por exemplo, a capacidade de levar uma metralhadora montada no capô.

O nome do Fusca é uma criação Brasileira que surgiu da pronúncia da sigla VW, de Wolkswagem. O “Fauvê” ,em alemão, era pronunciado com “Fulque” ou “Fulca”,logo,virou FUSCA. O VW fusca é um dos carros mais conhecidos em todo mundo. Ele começou a ser fabricado no Brasil em janeiro de 1959.